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HaberlerGündem3. SayfaCANSIZ BEDENİ BULUNDU! Son dakika: Dün kayboldu, bugün yol kenarında ölü bulundu - Haberler
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Dün kaybolan Nuh, yol kenarında ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde dün kaybolan Nuh Arslan'ın (31),yol kenarında cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU! Son dakika: Dün kayboldu, bugün yol kenarında ölü bulundu - Haberler
DHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi girişinde, sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Nuh Arslan (31) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Dünden beri kayıp olan Arslan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı görüldü. Arslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

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