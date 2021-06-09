Kaynar su dehşetinde mütalaa açıklandı! 0:00 / 0:00

DHA

Olayda Merkez Karatay ilçesinde oturan 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta, kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ay, tartışmanın ardından çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü.

DHA'nın haberine göre bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, cumhuriyet başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Ali Ay'ın 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davasının 4'üncü celsesi yapıldı. Duruşmaya Ay, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Ay, savunmasında, ''Çocuğuma karşı olayı kasten yapmadım. Eşim bana karşı geliyordu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'SAĞLIĞI VE ALGILAMA YETENEĞİ BOZUK' RAPORU

Rukiye Ay'ın sağlık durumuyla ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın hazırladığı `kesin rapor´ da mahkemeye sunuldu. Raporda, Ay'ın, tüm sırt bölgesi ve iki omuz bölgesinden birinci ve ikinci derecede yanık, sağ kalçada ikinci dereceden yanık, her iki omuz bölgesi dahil olmak üzere enseye uzanan yanığın ikinci ve birinci dereceden yanık olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, basit tıbbı müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığına, kişiye acı veren, sağlığını ve algılama yeteneğini bozan durum oluşturduğuna, yaşamını tehlikeye sokmadığına, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığına ve vücutta kemik kırığına neden olmadığına yer verildi.

SICAK SUYUN 'SİLAH' SAYILMASI İSTENDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı da mütalaasını verdi. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirildiği mütalaada, "Rukiye Ay´ın nikahlı eşi olduğunu ve mağdurun öz çocukları olduğu olay günü Rukiye´nin sanığı uyandırmak istediği ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı tartışma sırasında sanığın eşi olan müştekiye `Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Çocuğu da alıp sana tekmeyi basacağım´ diyerek tehdit eyleminde bulunduğu, daha sonra da sofrada bulunan Türk Ceza Kanunu anlamında saldırı ve savunmaya elverişli nitelik taşıması nedeni ile silahtan sayılan kaynar su dolu çaydanlığı, başından aşağı döktüğü, bu esnada öz çocukları olan mağdur bebeğin de müştekinin yanında olması sebebiyle dökülen kaynar suyun mağdurun bacağına döküldü" denildi.

Savcı, mütalaasında sanığın `tehdit ve canavarca hisle eşe karşı silahla yaralama´ suçundan 7 yıl, kızı Eylül´e karşı ise `alt soya karşı silahla olası kastla yaralama´ suçundan 1,5 yıl olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

AVUKAT: DEPREM ÇANTASI GİBİ ÇANTA HAZIRLAMIŞ

Duruşmada söz alan Ali Ay´ın avukatı Merve Kahraman, "Rukiye bu eylemi tasarladı. Ali´nin elinde çaydanlık varken ona tırnaklarıyla saldırdı. Ali de refleks olarak elindeki suyu döktü. Rukiye plan yapıp, onu uygulamış. Önceden hazırladığı bir çanta da evde bulundu. Deprem çantası gibi önceden hazırlamış çantasını" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.