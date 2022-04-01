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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 3 katlı binada feci yangın: 1 ölü
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Kayseri'de 3 katlı binada yangın: 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala (35) hayatını kaybederken, bina sakini 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de 3 katlı binada feci yangın: 1 ölü
Kayseri'de 3 katlı binada feci yangın: 1 ölü
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DHA

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala, gece uyuduktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

DHA'nın haberine göre; adrese gelen sağlık ekipleri Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşamını yitiren Bala'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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