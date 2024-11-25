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        Haberler Bilgi Gündem Kayseri'de bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kayseri'de okul var mı, ders yapılacak mı?

        Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Kayseri'de okul var mı?

        Ülke genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Kayseri'de de yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı gündemde yerini aldı. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, Valilik açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı aksatan hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oluyor. "26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayanlar, gelecek açıklamalara odaklandı. İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:15
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        Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Kayseri'de de etkisini artırıyor. Kar yağışının hayatı zorlaştırdığı bölgede, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Özellikle ulaşımın güçleştiği ve buzlanmanın risk oluşturduğu bölgelerde, eğitime ara verilmesi ihtimali gündemde. "26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

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        KAYSERİ'DE EĞİTİME ARA

        Kayseri kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi. Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

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        METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu, 11 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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