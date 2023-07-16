Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren genç boğuldu
Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren gencin cansız bedeni bulundu
Giriş: 16.07.2023 - 19:27
Yahyalı ilçesi Çavdaruşağı Mahallesi Göğbelen mevkindeki piknik alanına gelen E.B. (22) serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi.
E.B'nin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Gencin cansız bedeni vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
E.B'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.