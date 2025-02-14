Kayseri'de kaza: 2'si polis 4 yaralı
Kayseri'de trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 14.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:21
Polis memuru M.A'nın kullandığı otomobil ile Suriye uyruklu F.A. idaresindeki kamyonet, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile polis memuru M.E. ve kamyonetteki Suriyeli A.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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