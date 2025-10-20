Habertürk
        Kayseri'de üzerine tomruk düşen işçi öldü

        Üzerine tomruk düşen işçi öldü

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:13
        Üzerine tomruk düşen işçi öldü
        İlçede faaliyet gösteren bir kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoglu'nun (58) üzerine tomruklardan biri düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Tomruğun altından çıkarılan Vaizoglu sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vaizoglu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: DHA

