Üzerine tomruk düşen işçi öldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş: 20.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:13
İlçede faaliyet gösteren bir kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoglu'nun (58) üzerine tomruklardan biri düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tomruğun altından çıkarılan Vaizoglu sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vaizoglu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: DHA
