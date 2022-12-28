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Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli Beyza, milli takıma hazırlanıyor

DHA

Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli Beyza, milli takıma hazırlanıyor


Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan doğuştan yüzde 90 görme engelli Beyza Yıldız (12), yüzmede elde ettiği başarılar ve Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Beyza Yıldız, "Suyun içindeyken pozitif, özgür ve mutlu hissediyorum. Engelli arkadaşlarımın hiç bir zaman pes etmemelerini istiyorum. Görmemek veya başka bir engelin olması hiç bir zaman engel değil. Bir şeyi istemek yeterli" dedi.
Kayseri'de yaşayan Beyza Yıldız, genetik bir rahatsızlık olan, glokom sendromu (göz tansiyonu) ile dünyaya geldi. Yüzde 90 görme engeli olan Beyza'yı ailesi tedavi ettirmeye çalıştı. Geçen süreçte ailesi Beyza'yı yüzmeye yönlendirdi. 6 yaşında yüzmeye başlayan Beyza, bu dalda 25 madalya kazandı. 2 yıl önce İstanbul'da düzenlenen Yüzme Şampiyonası'nda, şampiyon olmasının ardından yeni başarılara imza atmak isteyen Beyza, milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Başarılarına değinen Yıldız, "8'inci sınıfa gidiyorum. Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu´nda okuyorum. Yüzmeye 6 yaşımdayken başlamıştım. 8 yaşında tamamen öğrenmeye başladım. Türkiye şampiyonalarına katılarak madalyalar kazandım. Şimdi de milli takıma girmek istiyorum. Bunun için hazırlanıyorum" diye konuştu.
'HİÇ BİR ZAMAN PES ETMEMELERİNİ İSTİYORUM'
Herkesin bir spor dalıyla uğraşmasını tavsiye eden Yıldız, "Yüzme sporu, insanın enerjisini atmasına ve kafasını dağıtmasına çok yardımcı oluyor. Suyun içindeyken kendimi pozitif, özgür ve mutlu hissediyorum. Engelli arkadaşlarıma ve ailelerine söylemek istediğim bir şey var. Engelli bireylerin ailelerinin, çocuklarına davranış biçimlerinin kesinlikle ümitsiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman her şeyi başarabileceklerine inanmaları gerektiğini düşünüyorum. Engelli arkadaşlarımın hiç bir zaman pes etmemelerini istiyorum. Görmemek veya başka bir engelin olması hiç bir zaman engel değildir. Bir şeyi istemek yeterli" ifadelerini kullandı.
'ONUN BU HALLERİ BİZİ HAYATA YENİDEN TUTUNDURDU'
Anne Zeliha Yıldız (42) ise, "Beyza büyüdükçe onun yaşam enerjisini gördüğümüz zaman hayata yeniden döndük. Mesela okula götürürken diğer çocuklar isteksiz gibi servis bekliyordu ama Beyza etrafımızda dans ederek servis bekliyordu. Onun bu halleri bizi hayata yeniden tutundurdu. Ben çalışıyordum ama hafta içi ve hafta sonum hep Beyza'ydı. Beyza'nın ilerlemesi ve gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yaptık. Beyza'nın hayata bakış açısı şu anda yaptığı çalışmalarla oluşacak. Kur'an kursu ve İngilizce kursuna gitti. Şu anda bilgisayar kursu ve yüzmeye gidiyor. Beyza anaokuluna giderken yüzmeye başlamıştı.  O zamanlar küçüktü. Herkes 'Bu nasıl yüzmeyi öğrenecek ?' diyordu. Bazen izlerken, 'acaba Beyza bu havuzun başından sonuna kadar kulaç atarak gelebilecek mi ?' diyordum. Beyza yarışmalara girdi ve katıldı. Şu anda 25 tane madalyası var" dedi.
'İNŞALLAH İLERİDE DE MİLLİ TAKIMA GİRECEĞİZ'
Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nde görevli Yüzme Antrenörü Esra Bilgin de, engeli olan çocuklara yüzmeyi öğretmede tereddüt yaşamadığını belirterek şöyle konuştu:
"Beyza ile biz 6 yıl önce tanıştık. Normalde sporcularım var ama engelli sporcularla daha önce hiç çalışmadığım için tereddüt etmedim. Araştırdım ve öğrendim. Türkiye Şampiyonalarına katıldık. Derecelerimiz, madalyalarımız ve şampiyonluklarımız var. İnşallah ileride de milli takıma gireceğiz. Başlangıçta, suyun içine girip teknikleri öğretmek kolay olmadı. Ama çok keyifli ve eğlenceliydi. Onların bir adım ileriye gitmesi beni göklere çıkardı. Diğer engelli branşlarımız da var ama görme engellilerde birebir temasla en küçük kas grubuna dahi dokunarak ve hissettirerek bir öğretim sağlıyoruz." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Havuzdan genel görüntü
-Beyza Yıldız'ın yüzme görüntüleri
-Görme engelli Beyza Yıldız ile röportaj
-Beyza Yıldız'ın annesi, Zeliha Yıldız ile röportaj
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörü Esra Bilgin ile röportajDHA-Spor Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2022-12-28 10:34:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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