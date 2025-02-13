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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 02:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 02:05
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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
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        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 38 noktada 60 ekip ve 110 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 6 bin 387 kişi ve 2 bin 281 araç sorgusu yapıldı, 89 park kontrol edildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hacizli araç, 1 aranan otomobil ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, 16 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

        Öte yandan 12 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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