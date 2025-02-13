Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 38 noktada 60 ekip ve 110 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 6 bin 387 kişi ve 2 bin 281 araç sorgusu yapıldı, 89 park kontrol edildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hacizli araç, 1 aranan otomobil ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, 16 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Öte yandan 12 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.