Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 38 noktada 60 ekip ve 110 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 6 bin 387 kişi ve 2 bin 281 araç sorgusu yapıldı, 89 park kontrol edildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hacizli araç, 1 aranan otomobil ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, 16 yoklama kaçağına işlem yapıldı.
Öte yandan 12 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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