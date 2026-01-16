Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Alevi dernekleri, CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

        Kayseri'de Alevi dernekleri, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in söylediği iddia edilen sözlere tepki göstererek, parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Alevi dernekleri, CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de Alevi dernekleri, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in söylediği iddia edilen sözlere tepki göstererek, parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

        Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ile 12 Alevi derneğinin yönetici ve üyeleri, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

        İl binası önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra grup adına açıklama yapan Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ve Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Abbas Tan, Aleviler olarak demokratik taleplerini, tepkilerini ve duruşlarını her zaman Alevi diliyle, edebiyle ve insan sevgisiyle dile getirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Amaçlarının CHP'yi veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak ve herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak olmadığını vurgulayan Tan, şöyle konuştu:

        "Bugün burada olmamızın nedeni, üç gün önce sosyal medyada CHP İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen bir açıklamadır. Bir sohbet sırasında, 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Birçok partili, parti yöneticisi ve il yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Sonuç olarak İl Başkanı Özer bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden kamuoyuna açıklama yapınız talebinde bulunduk."

        Sosyal medya hesabından Özer'in dün geç saatlerde yaptığı açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini belirten Tan, "Amacımız, Aleviliğimize gölge düşürülmesine izin vermemektir. Alevi yolunun ve inancının hiçbir siyasi görüşle kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve bu şekilde kullanılmasına asla rıza göstermeyiz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Alevi derneklerinden, CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne siyah çelenk
        Alevi derneklerinden, CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne siyah çelenk
        Emniyet müdüründen şehit kızına karne hediyesi
        Emniyet müdüründen şehit kızına karne hediyesi
        Kayseri'de Alevi örgütlerden CHP İl Başkanlığı'na 'siyah çelenkli' tepki
        Kayseri'de Alevi örgütlerden CHP İl Başkanlığı'na 'siyah çelenkli' tepki
        Kayserili antrenörlere ceza
        Kayserili antrenörlere ceza
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'...
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'...
        Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı