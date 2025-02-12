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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:02
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi (37) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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