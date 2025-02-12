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        10 yıl hapisle aranan hükümlü, halıların arkasında yakalandı

        KAYSERİ'de, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:35
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        10 yıl hapisle aranan hükümlü, halıların arkasında yakalandı
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        KAYSERİ’de, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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