10 yıl hapisle aranan hükümlü, halıların arkasında yakalandı
KAYSERİ'de, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.
KAYSERİ’de, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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