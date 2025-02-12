Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'da devre arası transfer döneminde 2 futbolcu ayrıldı

        TRANSFER yasağı bulunan ve bu nedenle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da 2 futbolcu takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da devre arası transfer döneminde 2 futbolcu ayrıldı
        ABONE OL

        TRANSFER yasağı bulunan ve bu nedenle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor’da 2 futbolcu takımdan ayrıldı.

        Son olarak 2023-2024 sezonunda transfer yapabilen Kayserispor’a daha sonra yasak geldi. İki dönem transfer yasağı bulunan sarı kırmızılı takım bu nedenle 2024-2025 sezonu öncesi kadrosuna kimseyi katamadı. Devre arası transfer döneminde de kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da altyapıdan yetişen Hayrullah Erkip ile Aylton Boa Morte takımdan ayrıldı. Hayrullah Erkip bu sezon Süper Lig’de hiç forma şansı bulamazken, Aylton Boa Morte Süper Lig’de 18 maçta forma giyerken, 4 gol 2 asist ile oynadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
        Kayseri'de bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Kayseri'de bir apartmanın otoparkındaki silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
        Kayseri'de bir apartmanın otoparkındaki silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
        Kayseri'de silahlı saldırı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de silahlı saldırı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı