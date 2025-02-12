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        Kayseri'de bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:49
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        Kayseri'de bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde bir evin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

        Adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin bulunduğu yeri enkaz altı görüntüleme cihazı ile tespit etti.

        Ekipler, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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