Kayseri'de bacaya sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde bir evin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.
Adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin bulunduğu yeri enkaz altı görüntüleme cihazı ile tespit etti.
Ekipler, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.
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