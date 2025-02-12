Gurbetteki anne adayları doğum korkularını Kayseri Şehir Hastanesindeki Gebe Okulu ile yeniyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Okulu, yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi eğitimlerle de yurt dışında yaşayan gurbetçi anne adaylarının doğuma dair korkularını yenmesine yardımcı oluyor.

Doğum korkusu, normal doğum, gebelik ve lohusalık gibi konularda hamilelere eğitimler verilen Gebe Okulu'nda, baba adaylarının katıldığı çift eğitimleri de düzenleniyor.

Gebe Okulu'nun sosyal medya hesapları sayesinde okuldan haberdar olan Türkiye'nin farklı kentlerindeki gebelerin yanı sıra yurt dışındaki gurbetçi anne adayları da düzenlenen çevrim içi eğitimlerle doğuma hazırlanıyor.

Gebe Okulu Sorumlusu Uzm. Dr. Arzu Karakaş Aydın, AA muhabirine, 2014'te Kayseri Doğumevi Hastanesinde başladıkları eğitimi, 2018'den itibaren Kayseri Şehir Hastanesinde sürdürdüklerini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğince oluşturdukları Gebe Okulu'nda çeşitli materyaller eşliğinde ebeler tarafından anne adaylarına bu korkularını yenmeleri için bilgiler sunulduğunu anlatan Aydın, nefes ve gevşeme egzersizleri, doğum kaslarını güçlendirme, lohusalık ve bebek bakımı konularında eğitim verdiklerini dile getirdi.

Aydın, yaklaşık iki yıldır çevrim içi eğitim verdiklerini belirterek, "Dünyanın her yerinden katılan hastalarımız var. Danimarka, Fransa, Hollanda ve Almanya'da gebelerimiz bizden eğitim alıyor. Yurt içinden de birçok ilimizden katılım mevcut. Kayseri'de de çalışan kadınlar çevrim içi katılmayı tercih edebiliyor. Bu eğitimlere katılan gebelerimizin birçoğu normal doğum konusunda hem korkularını yenmiş oluyor hem de doğum başarı oranımız yükseliyor. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan da 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla normal doğum eylem planı başlattı. Bu vesileyle katılımcılarımız daha da arttı." diye konuştu.

- "Normal doğum sayısını artırmayı amaçlıyoruz"

Sezaryen oranlarının hem Türkiye'de hem dünyada arttığına dikkati çeken Aydın, "Normal doğum sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Sezaryen bir ameliyat çeşidi, kendince riskleri var. Normal doğumun da riskleri var ama doğal olan normal doğum. Çok doğum yapan hastalarımızda ikinci, üçünü sezaryenlerde geçirilmiş ameliyatlara bağlı karın içi yapışıklıklar, diğer organlarda yaralanmalar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ebe Mahiye Geçeli ise kimi oturumlarda 85 anne adayına doğum, gebelik, lohusalık hakkında eğitimler verdiklerini söyledi. Katılımcılar arasında doktor, öğretmen, mimar gibi farklı meslek gruplarının yer aldığına değinen Geçeli, "Güzel geri dönüşler alıyoruz. Normal doğum korkusunu yenmiş gebelerden mesajlar alıyoruz. Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerden katılımcılarımız. var. Biz de bu imkanı verdiği için hastane yönetimine teşekkür ediyoruz." dedi. - "Gebe Okulu sayesinde normal doğum korkularımı yendim" Çevrim içi eğitimlere katılan Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan eczacı Zarife Aslan, Kayseri Şehir Hastanesinin gebelik okulunu sosyal medyadan gördüğünü söyledi. Kısa süre önce doğum yaptığını ve bir erkek evladı olduğunu belirten Aslan, şunları aktardı: "Normal doğum istiyordum ve gebelik okulunun sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce bu eğitime katılmak istedim. Ücretsiz olduğunu duyunca şaşırdım. Normal doğumla ilgili korkularım vardı. Bu yüzden de kendimi 9 ay boyunca bilgilendirmeye çalıştım. Bu açıdan da gerçekten çok faydasını gördüm. Normal doğumla ilgili, ağrı yönetimini ilaç dışında nasıl yönetebileceğime dair bilgiler edindim. Bebek bakımıyla ilgili eğitimler verdiler, emzirmeyle ilgili pek çok bilgi edindim. Ne zaman doğuma gidilmeli, bunları da anlattılar. Fransa'da aldığım eğitimlere kıyasen daha zengin, daha uzun süren bir eğitim söz konusuydu. Çok güzel ve faydalıydı. Gebe Okulu sayesinde normal doğum korkularımı yendim. Çevrim içi bir eğitim ve ben yurt dışında olmama rağmen bu eğitimden faydalandım." Gebe Okulu'na kayıt olmak isteyen anne adayı Goncagül Akpınar, rutin kontroller için hastaneye geldiğini ve okula yönlendirildiğini, eğitimlerin faydalı olacağına inandığını dile getirdi. İlk kez baba olacağını ve heyecanlı olduğunu anlatan Salim Akpınar da eğitimlerle akıllarındaki sorulara cevap bulacaklarını düşündüklerini belirtti.