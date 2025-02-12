2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Nesine 2. Lig 22. ve 23. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar belirlendi belirlendi.

İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

Nesine 2. Lig 22. Hafta

12 Şubat Çarşamba

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - İskenderunspor A.Ş (HT Spor TV)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.