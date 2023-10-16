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        Veterinerin şehit edildiği bölgede arazi taraması devam ediyor

         ANKARA´dabombalıeylemde bulunan teröristlerin veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit edip aracını gasbettiği Kayseri´nin Develi ilçesinde, 18 farklı ilden gelen yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarını sürdürüyor. Karada tarama yapan timlere, havadan da insansız hava araçları ile helikopterlerle destek veriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:55
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        Veterinerin şehit edildiği bölgede arazi taraması devam ediyor
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         ANKARA´dabombalıeylemde bulunan teröristlerin veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit edip aracını gasbettiği Kayseri´nin Develi ilçesinde, 18 farklı ilden gelen yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarını sürdürüyor. Karada tarama yapan timlere, havadan da insansız hava araçları ile helikopterlerle destek veriliyor.

        Ankara'da 1 Ekim günü saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü´nün giriş kapısının önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları saptandı.

        Güvenlik güçleri, Mikail Bozlağan'ın şehit edilmesinin ardından Develi'nin Avlağa ve Köseler mahalleleri ile ilçe genelindeki bazı noktalarda arazi tarama çalışması başlattı. İlçe genelinde jandarma ekipleri tarafından uygulama noktaları oluşturulurken, bölgeden geçen araçlar tek tek kontrol edilerek, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılıyor. 

        ÇALIŞMAYA HAVADAN DA DESTEK VERİLİYOR

        Bölgeye 18 farklı ilden gönderilen aralarında Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ile Jandarma ve Polis Özel Harekatın da olduğu yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarına katılıyor. Bölgede tarama yapan özel timlere, havadan da insansız hava araçları ve helikopterlerle destek veriliyor.

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