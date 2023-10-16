Depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi' KAYSERİ'dedepremzede ile ihtiyacı sahibi olan öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlatıldı. Öğrenciler destek olmak isteyen herkese çağrı yapan Harun Reşit Birinci (40), "Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor" dedi.

KAYSERİ'dedepremzede ile ihtiyacı sahibi olan öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlatıldı. Öğrenciler destek olmak isteyen herkese çağrı yapan Harun Reşit Birinci (40), "Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye gelen birçok depremzede, burada yeni bir hayata başladı. Yeniden yaşama tutunan depremzedelere Kayseriler de yardımcı olmaya çalışıyor. O kişilerden biri olan Harun Reşit Birinci, depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlattı. 15 yıldır fotokopi işi ile uğraşan Birinci'nin bu uygulaması, zamanla ihtiyaç sahibi diğer öğrencileri de kapsadı.

'FOTOKOPİ DE ÖĞRENCİNİN BİR İHTİYACI'

Harun Reşit Birinci, söz konusu uygulamanın deprem felaketi sonrası ortaya çıktığını belirterek, "Depremden sonra Maraş'a yakın olduğumuz için gidip, yerinde görmek istedik. Ne yapabiliriz, yerinde görmek istedik. Buraya çok yakın bir bölge olduğu için öğrenciler, Kayseri'yi tercih etti. Deprem bölgesinden Kayseri'ye çok öğrenci geldi. Fotokopi için de öğrenciler bize gelmeye başladı. Bir kısmını kendimiz destekledik. Ardından 'Bunlara daha fazla ne yapabiliriz?' diye düşündük. Askıda yemek, askıda ekmek gibi fotokopi de öğrencinin bir ihtiyacı. 'Kayseri halkı, yardımseverdir; öğrencimizin yanında olur' dedik. Çok iyi de tepki aldık. Yardımlar oldu" dedi.

'YAZIYI GÖREN SORUYOR'

Zamanla uygulamanın genişlediğini anlatan Birinci, "İlk başta depremzede öğrencilerimize 'askıda fotokopi' ile hizmet verdik. Çok olumlu tepkiler aldık. Ardından da bunu Kayseri geneline yaydık. Kayseri'deki bütün öğrencilerimiz faydalandı. Belli bir limit dahilinde, ihtiyacı olanlar faydalandı. Sağ olsunlar öğrencilerimiz de bunu suistimal etmedi. İhtiyacı kadar olanı aldılar. Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Onlar da iyi tepkiler veriyor. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor. Bize de teşekkür ediyor. Askıda fotokopi için Kayseri halkından daha çok destek bekliyoruz" diye konuştu.