Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi'

        KAYSERİ'dedepremzede ile ihtiyacı sahibi olan öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlatıldı. Öğrenciler destek olmak isteyen herkese çağrı yapan Harun Reşit Birinci (40), "Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'dedepremzede ile ihtiyacı sahibi olan öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlatıldı. Öğrenciler destek olmak isteyen herkese çağrı yapan Harun Reşit Birinci (40), "Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye gelen birçok depremzede, burada yeni bir hayata başladı. Yeniden yaşama tutunan depremzedelere Kayseriler de yardımcı olmaya çalışıyor. O kişilerden biri olan Harun Reşit Birinci, depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi' uygulaması başlattı. 15 yıldır fotokopi işi ile uğraşan Birinci'nin bu uygulaması, zamanla ihtiyaç sahibi diğer öğrencileri de kapsadı.

        'FOTOKOPİ DE ÖĞRENCİNİN BİR İHTİYACI'

        Harun Reşit Birinci, söz konusu uygulamanın deprem felaketi sonrası ortaya çıktığını belirterek, "Depremden sonra Maraş'a yakın olduğumuz için gidip, yerinde görmek istedik. Ne yapabiliriz, yerinde görmek istedik. Buraya çok yakın bir bölge olduğu için öğrenciler, Kayseri'yi tercih etti. Deprem bölgesinden Kayseri'ye çok öğrenci geldi. Fotokopi için de öğrenciler bize gelmeye başladı. Bir kısmını kendimiz destekledik. Ardından 'Bunlara daha fazla ne yapabiliriz?' diye düşündük. Askıda yemek, askıda ekmek gibi fotokopi de öğrencinin bir ihtiyacı. 'Kayseri halkı, yardımseverdir; öğrencimizin yanında olur' dedik. Çok iyi de tepki aldık. Yardımlar oldu" dedi.

        'YAZIYI GÖREN SORUYOR'

        Zamanla uygulamanın genişlediğini anlatan Birinci, "İlk başta depremzede öğrencilerimize 'askıda fotokopi' ile hizmet verdik. Çok olumlu tepkiler aldık. Ardından da bunu Kayseri geneline yaydık. Kayseri'deki bütün öğrencilerimiz faydalandı. Belli bir limit dahilinde, ihtiyacı olanlar faydalandı. Sağ olsunlar öğrencilerimiz de bunu suistimal etmedi. İhtiyacı kadar olanı aldılar. Müşterimiz geldiği zaman, yazıyı gördüğünde bize soruyorlar, süreci anlatıyoruz. Onlar da iyi tepkiler veriyor. Her soran da askıya bir rakam yazdırıyor. Bize de teşekkür ediyor. Askıda fotokopi için Kayseri halkından daha çok destek bekliyoruz" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kayseri'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı
        Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı
        Veterinerin şehit edildiği bölgede arazi taraması devam ediyor
        Veterinerin şehit edildiği bölgede arazi taraması devam ediyor
        Kayseri'de apartmanın sığınağında çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi dumandan...
        Kayseri'de apartmanın sığınağında çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi dumandan...
        Kayseri'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
        Kayseri'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
        MHP'li Özdemir: Amerika'nın, Suriye'deki varlığı Türkiye'nin bekası için te...
        MHP'li Özdemir: Amerika'nın, Suriye'deki varlığı Türkiye'nin bekası için te...