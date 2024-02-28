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        Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü (2)

        BİRKİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alim Dede'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:06
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        Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü (2)
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        BİRKİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alim Dede'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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