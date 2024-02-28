Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü (2)

BİRKİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alim Dede'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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