Kayseri'de koyunları telef olan besici kardeşlere iş insanları destek verdi

Sudan içen 26 koyun, bir süre sonra ahırda telef oldu.

Kızılören Mahallesi'nde besicilik yapan İlyas Kaplan ile kardeşi Mehmet Kaplan, kimyasal madde kalıntısı bulunan tenekelerle küçükbaş hayvanlarının içmesi için yalağa su taşıdı.

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