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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:53
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücünün, heyecanının ve alt yapısının olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin ihracatının 2024 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolara ulaştığını akran Yalçın, ithalatın ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

        Kayseri'nin ocak ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin 2024 yılı ocak ayında yapmış olduğu ihracat 287 milyon 566 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılı ocak ayında 279 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracatımızda yüzde 3’e yakın bir artış yaşandığı görülmektedir. İthalat rakamımız ise 87 milyon 978 bin dolar olmuştur. Ocak ayı ithalatımızı bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 20 düşüş göstermiştir. Ocak ayı verilerine baktığımızda Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı 3,2 kata ulaşmıştır. Sağlanacak destekler ve güvenin etkisiyle Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü, heyecanı ve altyapısı bulunmaktadır. Kayseri olarak hedefimiz, ihracatımızın birkaç yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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