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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:28
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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Develi ilçesinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi. Kent dışında ikamet ettiği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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