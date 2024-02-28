Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Develi ilçesinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi. Kent dışında ikamet ettiği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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