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        Kayseri'de "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı" açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan bulvara eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:26
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        Kayseri'de "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı" açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan bulvara eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bulvarın ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Erbakan'ın adının, vefatının 13. yılında Kayseri Havalimanı güzergahındaki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan yeni bulvara verildiğini söyledi.

        Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:

        "Geçmişten ders alarak, şehrimizi, ülkemizi daha güzel geleceklere hazırlama yönünde gayret gösterme durumundayız. Bu anlayış içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın şahsında, onun dünya görüşünü, felsefesini sahiplenerek yol alan, geçmişte kendisinin il başkanlığını yapmış, milletvekilliğini yapmış, belediye başkanlığı sürecinde bulunmuş birisiyim."

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da şehirde gerçekleştirdiği çalışmalar için Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayseri'de ciddi hizmetler yapıldığını söyledi.

        Konuşmaların ardından, 6 kilometrelik 6 şeritli duble yol, trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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