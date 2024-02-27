Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcuları, 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-25 Şubat tarihlerinde Amasya'da düzenlenen şampiyonada, Kocasinan Masa Tenisi sporcuları Türkiye şampiyonu oldu.

Kocasinan sporcusu Mehmet Ali Karaboğa genç erkekler teklerde, Kenan Eren Kahraman ise çift erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Karışık çiftlerde ise yine Kenan Eren Kahraman, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar sporcuları tebrik etti.