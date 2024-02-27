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        Kocasinan'da yeni Kur'an kursunun temeli atıldı

        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne kazandırılacak olan Kur'an kursunun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:32
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        Kocasinan'da yeni Kur'an kursunun temeli atıldı
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        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne kazandırılacak olan Kur'an kursunun temeli atıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma törenine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, bölgenin ihtiyacı olan kursun 4-6 yaş grubu çocuklara ve diğer mahalle sakinlerine hizmet vereceğini belirtti.

        Kursun en kısa sürede tamamlanarak, faaliyete geçmesini temenni eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamız için Kur'an kursunda öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bunun için bilgiyi kaynağından doğru şekilde öğrenmek son derece önemli. Gençlerimiz ve çocuklarımızın, daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri buralarda öğrenecekler. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, cami ve Kur'an kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz."

        Konuşmaların ardından edilen dua ile kursun temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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