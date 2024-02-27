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        Kayseri'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:01
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        Kayseri'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Kayseri-Malatya ve Kayseri Sivas kara yollarında uygulama yapıldı.

        Uygulamada kontrol edilen 89 araç ve 6 otobüste seyahat eden 76'sı yabancı uyruklu 382 kişi sorgulandı.

        Kontrollerde yakalanan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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