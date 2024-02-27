Liseli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı KAYSERİ'de, liseli iki grup arasında çıkan kavgada, Erdal Hamza B. (18), bıçakla yaralandı.Olay, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Liseli iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Hamza B., bıçakla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı lise öğrencisi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 20:06 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL