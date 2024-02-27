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        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:35
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        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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        Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 54 personel ve 16 ekiple Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.

        Denetimlerde, 251 kişi ve 116 araç sorgulandı, aranan 4 kişi yakalandı ve 1 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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