Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 54 personel ve 16 ekiple Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.
Denetimlerde, 251 kişi ve 116 araç sorgulandı, aranan 4 kişi yakalandı ve 1 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.
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