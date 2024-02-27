Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 54 personel ve 16 ekiple Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.

Denetimlerde, 251 kişi ve 116 araç sorgulandı, aranan 4 kişi yakalandı ve 1 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.