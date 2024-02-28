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        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:36
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        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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