Kayseri'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 51 ADG 589 plakalı kamyon, Yeşilhisar-Niğde kara yolunun 38. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T. ve Ç.S. Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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