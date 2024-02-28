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        Kayseri'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:37
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        Kayseri'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 51 ADG 589 plakalı kamyon, Yeşilhisar-Niğde kara yolunun 38. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T. ve Ç.S. Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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