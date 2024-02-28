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        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:30
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        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 34 ekip ve 91 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 15 firari hükümlü gözaltına alındı. Bunlardan 8'i hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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