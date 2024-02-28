Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yakalandı.
Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 34 ekip ve 91 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 firari hükümlü gözaltına alındı. Bunlardan 8'i hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
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