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        Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Alim Dede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alim Deden'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:05
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        Kayseri'de silahlı kavga; 1 ölü
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Alim Dede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Alim Dede, tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dede, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alim Dede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alim Deden'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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