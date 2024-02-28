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        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 28 Şubat açıklaması

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın, 28 Şubat "postmodern" darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:31
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        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın, 28 Şubat "postmodern" darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        İl Başkanlığında konuşan Yalçın, İslami kimliğe derin öfke duyanların dönemin iktidarına darbe vurduklarını anımsattı.

        Yaşanan darbe süreciyle İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

        "Genç kızlar üniversitelere başörtüleriyle giremediler. Kılık kıyafetleri nedeniyle gençler, eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Kat sayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahil 'yeşil sermaye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi."

        28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanların millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğratıldığını belirten Yalçın, karanlık darbe dönemlerinin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğünü vurguladı.

        Yalçın, AK Parti'nin milletten aldığı güçle millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

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