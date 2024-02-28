Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de 5 yılda yapılacak projeler masaya yatırıldı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yılda uygulayacakları projeleri ekibiyle masaya yatırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de 5 yılda yapılacak projeler masaya yatırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yılda uygulayacakları projeleri ekibiyle masaya yatırdıklarını belirtti.

        Palancıoğlu yazılı açıklamasında, 2019-2024 arasında Türkiye'de en fazla yatırım yapan, borcu olmayan, Melikgazi'yi örnek ilçe yapacak birçok projeye imza attıklarını aktardı.

        Okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphane, cami, park gibi birçok fiziki alanı Melikgazi'ye kazandırdıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Binlerce ağaç diktik, her mahallemize dokunduk. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl boyunca mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi Türkiye'de referans olduğumuz en başarılı kentsel dönüşüm projelerini yapmaya devam edeceğiz. Bu dönem çok daha farklı alanlarda, yelpazeyi genişleterek kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'nin yeni yapacağı çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de koyunları telef olan besici kardeşlere iş insanları destek verdi
        Kayseri'de koyunları telef olan besici kardeşlere iş insanları destek verdi
        Kayseri'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de oda başkanları ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de oda başkanları ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 28 Şubat açıklaması
        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı