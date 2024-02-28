GÜNCELLEME-Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan M.S. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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