Dünya Snowcross Şampiyonası ve KışFest, Erciyes'te başladı

Yüzbinleri ağırlayacak Dünya Snowcross Şampiyonası, SNX Türkiye ve aynı anda yapılacak Erciyes KışFest açılış seremonisiyle start aldı. Türkiye’nin yıldızlarının da yarışacağı Erciyes Cup yarın başlayacak. SNX Türkiye dünyanın dört bir yanında, milyarlarca kişi tarafından canlı izlenecek.

Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası’nın 2024 sezonu Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi Erciyes’te başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek SNX Türkiye’nin yanı sıra Erciyes KışFest de açıldı.

SNX Türkiye açılış seremonisinde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Erciyes çok büyük özellikleri barındıran bir bölge. Belediye başkanlarımızın yaptığı yatırım ve gerçekleştirdiği projelerle çok daha önemli hale geldi. Kayseri için ayrı bir iftihar kaynağı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasıyla çok daha önem kazanacak. Hem ülkemiz için hem dünya için yeni merkez olacak. Bu yarışmalar insanları birleştiren, kardeşliği, barışı, huzuru sağlıyor. Bu yönüyle bizim için ayrı bir önemi var” şeklinde konuştu.

KAYSERİ MARKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi’nin Kayseri’ye kazandırarak binlerce fayda sağlandığını belirterek, “Kayseri markasının Erciyes ile beraber tüm dünyada tanınmasına ve bilinmesine ve 82 ülkede önemli televizyon ve spor kanalları tarafından verilecek. Böylece Kayseri markasının daha çok bilinmesine neden olacak bu organizasyondan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

SNX TÜRKİYE, KAYSERİ İÇİN YENİ BİR MİLAT

Erciyes için büyük bir gün olduğunun altını çizen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Kayserimiz birçok uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmıştı. SNX Türkiye ile başka bir boyuta adım atıp buradan hızla devam edeceğiz” dedi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: ERCİYES’TE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUM

Yurtiçi ve yurtdışından gelen herkese ‘hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şöyle konuştu:

“Kayserimizi şehrimizi sadece burada yaşayanlar değil, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle ve en önemlisi kreatif – inovatif insanıyla, yatırımcısıyla paylaşmak için önemli bir etkinlik. Bembeyaz gelinliğe bürünen Erciyesimizde daha çok zaman geçirmeye davet ediyorum.”

ERCİYES, SNX’İN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Snowcross Temsilcisi Isa Ismaeel Alawadhi, SNX sezonunu Kayseri’de açmaktan çok mutlu olduklarını ve her yıl Erciyes’i yarışmanın ayrılmaz parçası olarak görmeyi istediklerini söyleyerek, tüm yarışmacılara başarı diledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, SNX Türkiye’nin her aşamasında Kayseri’nin valisinden belediye başkanına, milletvekillerinden tüm yetkililerine kadar büyük emekleri olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

“Dünyanın hemen her yerinde canlı yayınlanacak İstikbal SNX Türkiye ile Erciyes’i 3 milyarın üzerinde insan tanımış olacak. Her yıl yapıldıkça Kayseri ismi dünyanın gündeminden düşmeyecek.”

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak.

SNX TÜRKİYE PROGRAMI

Yarın serbest antrenmanla başlayacak SNX Türkiye, ısınma turu ve sıralama yarışı ile başlayacak. 10 Mart Pazar günü ise 14’deki açılış seremonisinin ardından, final öncesi ısınma turu ve her biri 15 dakika ve extra 1 tur olacak iki final yarışının ardından 16’da SNX Türkiye ödül töreni ve basın toplantısı ile sona erecek.

ERCİYES CUP İLE TÜRK YETENEKLER YARIŞIYOR

SNX Türkiye ile birlikte, ülkemizin ünlü motosiklet yarışçıları ATV ve Motosnow kategorilerinde Erciyes Cup’ta ter dökecek. ATV, 250 cc altı ve 250 cc üzeri olmak üzere 3 sınıfta yapılacak yarışlara 50’den fazla sporcu katılıyor.