Milletvekili Akar ve Belediye Başkanı Büyükkılıç, Develi'de mitinge katıldı

Mitingde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Develi Ülkü Ocakları Başkanı Talip Devecioğlu ve AK Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Raşit Kılıçaslan da vatandaşları selamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mitingde konuşan Akar, yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, kapı kapı dolaşarak, yerli ve milli duruşu, büyük ve güçlü Türkiye'yi, Cumhur İttifakı'nı anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

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