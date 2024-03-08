Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. K.Ş. idaresindeki 38 KM 076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Solhasan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Solhasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Medine Solhasan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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