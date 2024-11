Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Kazanmak için sahaya çıkacağız

GALLER Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, "Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. 'Nasıl geçecek' diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye’ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız" dedi.

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında yarın Kayseri’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy ve futbolculardan Ben Davies açıklamalarda bulundu.

‘HER ŞEYİN EN İYİSİ OLMAK ZOR’

Her maç kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Bellamy, "Sadece uluslararası değil bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli ‘Biz kimiz’ sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel bir açı yaşadık, iyi geldik; yarın iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.