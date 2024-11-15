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        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:41
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        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Sazlığın Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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