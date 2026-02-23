Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:43
        Kayseri'de çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

        Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde bulunan İpekyolu Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tüfekle karşı gruba ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada bacağından yaralanan F.Ç, hastaneye kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

