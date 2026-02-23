Kayseri'de öğretmenler iftar sonrası kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, iftar sonrası kan bağışında bulundu.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kayseri'nin farklı ilçelerinden gelen onlarca öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.



Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde tedavi olan çocuklar için kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.



KANKA Derneği ile yaptıkları etkinlikle çocukların hayatına dokunmak istediklerini vurgulayan Çolak, 8 yıldır kanser hastası çocuklar için bir araya geldiklerini anlattı.



Etkinliğin önemini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarımız tanımadığımız, bilmediğimiz, ismini bile bilmediğimiz çocuklarımıza, yavrularımıza kan verebilmek için bir araya geliyor. Kocasinan, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu ilçelerinden arkadaşlarımız var. İnsanlar iftardan sonra bir saat ayırsınlar. Türk milleti kardeşini, yavrusunu savunur. Bu noktada bu güzel günlerde bunu değerlendirelim diye herkesi buraya davet ediyoruz."



- "Her ünite kan bu çocuklar için bir güç, bir umut"



Kan bağışı yapan öğretmenlerden Nihal Ağdalı, "Her ünite kan bu çocuklar için bir güç, bir umut, yeniden gülebilme ihtimalidir. Bu ailelerin, çocukların yüreklerine dokunabiliyorsak, onlara bir umut ışığı olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.



KANKA gönüllüsü Yasin Örer ise sendikanın 8 yıldır kan ihtiyacı olan çocukları yalnız bırakmadığını ifade etti.



Ramazan ayında kan bağışının daha önemli hale geldiğini vurgulayan Örer, ilk günlerde 8-10 ünite kan alındığını ancak bugün 100'den fazla öğretmenin bir araya gelerek kan bağışında bulunduğunu kaydetti.



Örer, ramazanda aynı anda bu kadar kan bağışının mucizevi bir rakam olduğunu sözlerine ekledi.



