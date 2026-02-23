Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de iftar programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "20 yılda devlet 16 bin konut yapabilirken 2,5 yılda asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hak sahibi olan insanlarımıza 455 bin 300 konutu teslim ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de iftar programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "20 yılda devlet 16 bin konut yapabilirken 2,5 yılda asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hak sahibi olan insanlarımıza 455 bin 300 konutu teslim ettik." dedi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti olarak her daim sanayicinin yanında olduklarını, onların işlerini kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

        Kendisinin de sanayici olduğunu ve AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de sanayinin gelişimini hem sanayici hem de siyasi olarak yakından gözlemlediğini belirten Elitaş, şunları kaydetti:

        "Sanayici için en önemli üretim unsuru enerji. Yenilenebilir enerji güneş ve rüzgar Türkiye'de 1990'lardan beri konuşulur. 2002'den itibaren yasal düzenlemesi gündeme getirilir. 2007'de yasal düzenlemesi hayata geçirilir. Ancak 2013 yılında güneş enerjisiyle ilgili ilk yatırımlar atılmaya başlar. 2013 yılında 3-5 megavatlık güneş paneli varken bugün 30 bin megavatlık güneş paneline ulaşmış bir Türkiye var. Yenilenebilir enerjinin önündeki engelleri kaldırarak bu işi yapma imkanı bulduk."

        Elitaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her alanda hayal edilemeyecek bir gelişime imza attığını ifade etti.

        Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne önemli bir ufuk koyduğunu anlatan Elitaş, "Öylesine büyük gelişmeler oldu ki 90'lı yıllarda bize sorarlardı '2000'lerde Kayseri'yi nasıl hayal ediyorsunuz?' diye. O gün '2026 yılındaki Türkiye'yi Kayseri'yi' tarif et deselerdi siyasetin içerisinde biri olarak ben ancak 2010 yılındaki Türkiye'yi tarif edebilirdim. 2026'yı hiçbirimiz görmedik, tahayyül edemedik ama öyle bir lider geldi ki 'TOKİ 500 bin konut yapacak' dedi inanmadık." dedi.

        TOKİ'nin 20 yılda 16 bin konut yapabildiğini ancak Erdoğan'ın öncülüğünde bu rakamın yüz binleri geçtiğini dile getiren Elitaş, şöyle devam etti:

        "TOKİ 1984 yılında kuruldu ilk projesi Kayseri'de olmak üzere toplam 9 bin 600 konut yapıldı. Türkiye'de 2004 yılına kadar TOKİ tarafından yapılmış 16 bin konut vardı. Yani 20 yılda 16 bin konut yapan TOKİ 2004'ten 2026 yılına kadar 22 yılda 1 milyon 750 bin toplu konutu yapmış vatandaşına teslim etmiştir. 20 yılda devlet 16 bin konut yapabilirken 2,5 yılda asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hak sahibi olan insanlarımıza 455 bin 300 konutu teslim ettik. Saatte 23, günde 552 konutun yapıldığı bir sistemi kurup getirebilmek yüreğinde aşk olan insanlarla mümkündür. Millete hizmet sevdası taşımayan insanlar bu işleri yapamaz."

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın: "Hiç durmaksızın çalışıyoruz" Kayseri OSB Geleneksel İftar P...
        Başkan Yalçın: "Hiç durmaksızın çalışıyoruz" Kayseri OSB Geleneksel İftar P...
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına...
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor
        Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor
        Kayseri Kadın FK farklı kazandı
        Kayseri Kadın FK farklı kazandı
        Kayseri'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...