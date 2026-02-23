Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:26
        Kayseri'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (26) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

