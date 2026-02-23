Kayseri'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
23.02.2026 - 16:26
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (26) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
