Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (58) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
