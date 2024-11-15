Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pastırması ile ünlü Kayseri'de esnafın 'milli maç' beklentisi

        KAYSERİ'de 16 Kasım'da oynanacak Türkiye-Galler maçı biletleri kısa sürede tükenirken, pastırması ile meşhur kentte esnaf iki takımın karşılaşacağı gün satışlarda hareketlilik bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pastırması ile ünlü Kayseri'de esnafın 'milli maç' beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de 16 Kasım'da oynanacak Türkiye-Galler maçı biletleri kısa sürede tükenirken, pastırması ile meşhur kentte esnaf iki takımın karşılaşacağı gün satışlarda hareketlilik bekliyor.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. 32 bin 864 kapasiteli stadyumda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri tükenirken, Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Kentte pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman, "Milli takımın şehrin ekonomisine önemli katkısı olacak. Şehrimiz için artı bir gelir olacak. Yarından itibaren bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

        Pastırmacı Sado Gürbüz de "Güzel bir hareketlilik oldu. 11 yıl sonra Kayseri'de milli takım için kalpler atacak. Kayseri halkı da 1 dakikada nasıl bilet satılır onu gösterdi. Misafir takım seyircilerini de ağırlayacağız" diye konuştu.

        'KEŞKE DAHA SIK KAYSERİ'YE MAÇ VERİLSE'

        Esnaflık yapan Mehmet Uğur Hüsrevoğlu ise "11 yıl sonra milli takımın buraya gelmesi, Kayseri için büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendirmemiz lazım. Maç için olsun diğer etkinlikler için olsun bizim için bulunmaz bir fırsat. Şehrimizin tanıtımı için esnaf olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Turistlerin gelmesi de bizim satışlarımıza olumlu anlamda katkı sağlayacak. Keşke daha sık Kayseri'ye maç verilse" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır...
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Opet: 57-89
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Opet: 57-89
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kayseri'de bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı (2)
        Kayseri'de bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı (2)