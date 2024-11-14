GÜNCELLEME - Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.T. (13), Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilen S.C. (15) ile tartıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

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