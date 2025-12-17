Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Onur ve üyeleri, Kayseri'de kültürel yatırımları inceledi
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur ve üyeleri, Kayseri'de kültürel yatırımları inceledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, NERO Başkanı Onur'un öncülüğündeki heyet, Büyükşehir Belediyesinin kültürel ve turizm odaklı projelerini yerinde görmek amacıyla "Kayseri Tanıtım Gezisi" düzenledi.
Ziyaretin en önemli duraklarından biri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olurken, sergi alanları da rehberler tarafından gezildi.
Heyet, müze ziyaretlerinin yanı sıra şehrin diğer tarihi mekanları ve müzeleri hakkında da incelemede bulundu.
