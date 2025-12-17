Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de akademisyenler terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyenleri, 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:32
        Kayseri'de akademisyenler terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı
        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyenleri, 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen, Sabancı Kültür Sitesi önünden ellerinde Türk bayrakları ile saldırının gerçekleştiği durağa yürüdü.

        Altun ve beraberindekiler, burada şehitler için dua etti ve durağa gül bıraktı.

        Rektör Altun, konuşmasında, hain terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

        Ülkece her daim birliklerini korumak ve güçlü olmak için daha çok çalışmak zorunda olduklarını belirten Altun, "Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, şer odakları kendi emellerine ulaşmak için bu birliğimize her daim saldırılarda bulunacaklardır. Ama biz ülke olarak kenetlendiğimiz sürece şer odaklarının her zaman üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

