Kayseri'de öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın makam aracı Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, Talas'ta ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, gelen talep üzerine yerli ve milli araç Togg, okul bahçesine getirildi.

Öğrenciler, aracı yakından inceleme imkanı bulurken, okul bahçesinde de kısa bir sürüş yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Değirmenci, Togg'a ilk kez bindiğini belirterek, otomobilin çok konforlu ve güzel olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Çınar Asaf ise aracın iç tasarımını beğendiğini dile getirdi.