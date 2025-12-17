Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın makam aracı Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, Talas'ta ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın makam aracı Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, Talas'ta ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, gelen talep üzerine yerli ve milli araç Togg, okul bahçesine getirildi.

        Öğrenciler, aracı yakından inceleme imkanı bulurken, okul bahçesinde de kısa bir sürüş yapıldı.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Değirmenci, Togg'a ilk kez bindiğini belirterek, otomobilin çok konforlu ve güzel olduğunu ifade etti.

        Öğrencilerden Çınar Asaf ise aracın iç tasarımını beğendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 can için seçkin bir yuva
        Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 can için seçkin bir yuva
        Başkan Palancıoğlu, AB Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Topl...
        Başkan Palancıoğlu, AB Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Topl...
        Kitabın kalbi KUMSmall'da atacak
        Kitabın kalbi KUMSmall'da atacak
        Başkan Öztürk'ün acı günü
        Başkan Öztürk'ün acı günü
        Kayseri'de "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl 3 bin 407 aileye destek olu...
        Kayseri'de "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl 3 bin 407 aileye destek olu...
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliği Toplantısı'nda Türkiye'nin haklarını sav...
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliği Toplantısı'nda Türkiye'nin haklarını sav...